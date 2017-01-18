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Rus Parlamentosunda Türk Akımı'nın Onaylanması Tavsiye Edildi
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Rus Parlamentosunda Türk Akımı'nın Onaylanması Tavsiye Edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın enerji komitesi, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin onaylanmasını önerdi.

Rus Parlamentosunda Türk Akımı'nın Onaylanması Tavsiye Edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın enerji komitesi, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin onaylanmasını önerdi.

Duma'nın enerji komitesi tarafından, bugün gerçekleştirilen oturum sonrasında yapılan açıklamada, Türk Akımı anlaşmasının, yarın da Duma'nın uluslararası ilişkiler komitesinde ele alınacağı kaydedildi.

Anlaşmanın cuma günü onaylanmak üzere gündeme alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Rus gazını, Türkiye ve Türkiye'ye komşu ülkelere ulaştırmayı amaçlayan Türk Akımı projesine yönelik Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmanın, Duma tarafından onaylanması tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor. Söz konusu hattın Türkiye bölümünün, 2019'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

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