Rus Model Viki Odintcova, Fernando Alonso ile Aşk Yaşıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan 21 yaşındaki Rus model Viki Odintcova'nın Formula 1 pilotu Fernando Alonso ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

HERKES BU AŞKI KONUŞUYOR

Magazin gündemi sürpriz bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla adını duyuran Rus model Viki Odintcova'nun Formula 1 pilotu Fernando Alonso ile aşk yaşadığı dedikoduları şu sıralar herkes tarafından konuşuluyor.

2.7 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Viki Odintcova'nın Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

İkili konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, sessiz kalmaları iddiaların doğru olabileceği şeklinde yorumlandı.