Rus Merkez Bankası Faizi Yarım Puan İndirdi

Rusya Merkez Bankası, ülkede enflasyonun beklentilerin üzerinde gerilemeye devam etmesiyle faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 9,25'e çekti.



Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 9,25'e düşürüldüğü bildirildi.



Açıklamada, enflasyonun beklentilerin üzerinde yavaşlamaya devam etmesi ve ekonomik faaliyetlerin toparlanmasından dolayı faiz indirim kararı alındığı belirtildi.



Ülkede enflasyon riskinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, gıda fiyatlarındaki sezonluk artışlar nedeniyle enflasyondaki düşüş trendinin zayıflayabileceği kaydedildi.



Petrol fiyatlarında ve mali piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle sermaye akışlarında ve döviz kurlarında kısa süreli artışlar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, sıkı maliye politikasına yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 4'e ulaşılması için devam edileceği ve 2018-2019 yıllarında da bunun sürdürülebileceği bildirildi.



2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 9,75'e kadar düşürmüştü.