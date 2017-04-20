Rus Medyası: St. Petersburg Saldırısını Türkiye'deki Gruplar Finanse Etti

Rus haber ajansları, 3 Nisan'da St. Petersburg kentinde düzenlenen bombalı saldırı kapsamında yürütülen soruşturmada, eylemin Türkiye'den finanse edildiğinin ortaya çıktığını bildirdi.



RIA haber ajansı, savcılığa dayandırdığı haberinde saldırının zanlılarından Akram Azimov'un Türkiye'deki "uluslararası bir terör örgütünden" para aldığını duyurdu.



Azimov'un intihar eylemcisi olduğu tahmin edilen Akbarzhon Jalilov'la da telefonda görüştüğünü kaydedildi.



Akram Azimov ise St. Petersburg metro hattında düzenlenen ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda herhangi bir rolünün olmadığını söylüyor.



Azimov'un kardeşi Abror Azimov da saldırıyı örgütleyenlerden biri olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.