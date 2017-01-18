Rus Jetlerinden Deaş'a Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde belirlenen hedefleri vurduğu bildirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 07.00'de, 07.14'te, 11.35'te ve 16.20'de koalisyona ait (ABD) silahlı İHA'larla gerçekleştirilen keşifler sırasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesinde DEAŞ'a ait hedefler vuruldu.



Koalisyon ile yapılan hedef koordinasyonu sonucunda Bzagah Bölgesinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine, bugün saat 15.30 civarında Koalisyon Hava Kuvvetlerince (İngiltere'ye ait Tornado savaş uçakları ile) hava taarruzu düzenlendi. Belirlenen hedefler imha edilirken, uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçakları ile ilk kez hava taarruzu düzenlendiği belirtildi.



Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, bugün Rusya Federasyonu yetkilileriyle yapılan koordine sonucunda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine hava taarruzları gerçekleştirdi.