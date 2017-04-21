Rus İstihbaratının Binasına Saldırı: 3 Ölü!
Rusya'daki Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi binasına giren silahlı saldırgan, biri FSB çalışanı biri de ziyaretçi olmak üzere 2 kişiyi öldürdü. Saldırgan da FSB güçleri tarafından öldürüldü.
Moskova saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.
Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.