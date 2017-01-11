Rus İstihbaratı Trump'ın Cinsel İlişki Görüntülerini Kaydetmiş

Amerikan istihbarat örgütlerinin hazırladığı rapor medyaya sızdı. Medyaya sızan raporda Trump'ın Rusya'da Rus hayat kadınlarıyla bir otelde cinsel ilişkiye girdiği ve görüntülerinin Rus istihbaratı tarafından gizlice kaydedildiği bilgisi yer alıyor.

ÖZELLİKLE OBAMA ÇİFTİNİN KALDIĞI ODAYI TERCİH ETMİŞ

Belgede yine Trump'ın Rus hayat kadınlarıyla birlikte olduğu oetele ve ilişki sırasında yaşananlara da detaylarıyla yer veriliyor. Trump'ın Rus hayat kadınlarıyla birlikte olduğu otelde daha önce selefi Barack Obama ve eşi Mishel Obama kalmış. Ayrıca Trump, ilişkiye girmek için özellikle Obama çiftinin kaldığı odayı tercih etmiş.

OBAMA'NIN YATAĞINA İDRAR YAPTIRDI

Obama çiftinin daha önce kaldığı odada Rus hayat kadınlarıyla birlikte olan Trump, Obama çiftinin daha önce yattığı yatağa, Rus hayat kadınlarının idrarlarını yapmasını istemiş. Belgelerin sızmasının ardından Trump, Twitter'dan zehir zemberek açıklamalar yapıp haberi yalanladı.

İşte Trump'ın tweet'leri:

Seçimi kolayca kazandım, bu şahane hareket onaylandı, yalancı muhalifler yalan haberlerle zaferimizi aşağılamaya çalışıyor. İstihbarat servisleri bu yalan haberlerin kamuya 'sızmasına' izin vermemeliydi. Bana yönelik son saldırı. Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz?