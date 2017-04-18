Rus İş Adamı Rashnikov'un Lüks Yatı Fethiye'de

Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 140 metrelik lüks yatı "Ocean Victory", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.



Dünyanın en büyük yatlarından olan "Ocean Victory", dün sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Yata bugün, 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.



Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adalarına gideceği kaydedildi.



Lüks yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları bulunuyor.