Rus, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Moskova'da Üçlü Bir Görüşme Gerçekleştirecek

– İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Cuma günü Moskova'da gerçekleştirilecek bir toplantıda Rus ve Suriyeli görevdaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.



Üçlü görüşmenin gerçekleştirileceği, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tarafından da duyurulmuştu.



İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Sergey Lavrov ve Velid Muhallim ile yapacağı görüşmede, ABD'nin Şayrat Hava Üssüne yaptığı saldırı sonrasındaki gelişmeleri görüşmesi bekleniyor. - İstanbul