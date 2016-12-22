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Rus Heyeti, Suikastçının Kıyafetlerini İstedi!

Rus Heyeti, Suikastçının Kıyafetlerini İstedi!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Türkiye'de bulunan Rus heyetinin suikastçinin kıyafetlerini incelediği bildirildi.

Rus Heyeti, Suikastçının Kıyafetlerini İstedi!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgisi soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Altıntaş'ın ailesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BYLOCK TESPİT EDİLEMEDİ

Gözaltında bulunan Altıntaş'ın aynı evde kaldığı avukat Serkan Ö., 2 polisin sorgusu ise sürüyor. Örgüt bağlantısı araştırılan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, telefon hattı incelemesinde 'Bylock' tespit edilemediği belirtilirken, telefonun şifresinin çözülmesi için çalışmalar sürüyor.

KIYAFETLERİ İNCELENİYOR

Öte yandan çalışmalarını sürdüren Rus heyetin bugün Altıntaş'ın kıyafetlerini incelediği öğrenildi.

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