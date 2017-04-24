Rus Heyet Tahıl Sevkiyatını Görüşmek İçin Türkiye'yi Ziyaret Edecek

– Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rus heyetinin önümüzdeki günlerde tahıl sevkiyatını görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.



Gruzdev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğinden yola çıkıyoruz. Bunun ne kadar sürede gerçekleşeceğine ilişkin görüşmeler yapacağız"dedi.



Sözlerine devam eden Bakan Yardımcısı, "Zamanında Türkiye tarafından bu konuda resmi bir açıklama, yani bize sunulan resmi bir karar olmadığını söylemiştik. Bildiğimiz tek şey, bu kısıtlama belirli ülkelere uygulanıyorsa, bu kesinlikle Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına aykırıdır.



Bugün bizim tarafımızdan yanıt niteliğinde bir tepki verilmedi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de gerçekleşecek görüşmeler çerçevesinde yanıt almayı planlıyoruz. Şu anda ilgili birimler çalışıyor, bunun ardından gereklilik halinde başbakan yardımcıları tekrar biraraya gelebilirler." dedi. - Moskova