Rus Havayolu Şirketleri Türkiye'ye Charter Seferlerini Durdurabilir"

Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerin durdurulabileceğini ilişkin mektup gönderdiği bildirildi.



Rus haber ajansı Ria Novosti, sektördeki kaynağına dayanarak yaptığı haberde bu önlemin sebebinin "Türkiye'deki zor siyasi durum" olduğu belirtildi.



Aynı zamanda, Rosturizm Devlet Turizm Projesi ve Güvenlik Yönetimi Başkanı Svetlana Sergeeva, Rosturizm'in konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtti.



Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, henüz Türkiye'ye charter seferlerinin yasaklanmadığını belirterek, "Önde gelen tur operatörleri basın araçlarının resmi olarak hiçbir yerde yayınlanmayan ve eyleme geçilmesi için talimat niteliği taşımayan çalışma belgesini yayınladıklarını söylüyorlar. Uzmanlar bunun yasak olmadığını sadece önlem olduğunu ifade ediyorlar. Rosaviatsiya Türkiye'deki iç siyasi istikrarsızlık nedeniyle önlem almak istiyor.



16 Nisan'da Türkiye'de oy kullanılacak. Geçen seneki darbe girişimi dikkate alınınca oylamanın sonucundan memnun olmayan kişilerin veya Erdoğan'ı destekleyenlerin olay çıkarabilecekleri dikkate alınıyor" dedi.



Öte yandan Gazetem.ru'da yer alan habere göre konu ile ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadığına dikkat çekildi. - Moskova