Rus Hackerlar, Macron'un Seçim Kampanyasını Hedef Aldı

Güvenlik uzmanları, Rus hackerların Fransa Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasını hedef aldığını bildirdi. Rusya ise, Macron'u hedefleyen bu saldırıları yalanladı.



Güvenlik uzmanları, Rus hackerlar tarafından, Fransa cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasının hedef alındığını bildirdi. Güvenlik şirketi Trend Micro'nun güvenlik uzmanı Feike Hacquebord, yaptığı açıklamada kimlik avı e-postaların, kötü amaçlı yazılımların ve sahte net alanların, saldırı teknikleri olarak kullanıldığını dile getirdi. Hacquebord, raporda "saldırgan" saldırıların ardındaki grubun, Fancy Bear, APT28 ve Pawn Storm olarak bilinen Rus hacker topluluğu olduğunu söyledi. Ayrıca Hacquebord, grubun Macron'un bir sonraki Fransız cumhurbaşkanı olmak için kullanıcıların oturum açma adlarını, şifrelerini ve diğer kimlik belgelerini toplamak için kapsamlı bir yüksek teknoloji hilesi kullandığını söyledi.



Hackerların, ABD seçimini hedefleyen aynı grubun bir parçası olduğu düşünülüyor. Rusya ise, Macron'u hedefleyen bu saldırıları yalanladı. - PARİS