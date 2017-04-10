Rus Güvenlik Komitesi: ABD ile Savaşmayı Planlamıyoruz

Suriye'nin İdlip kentinde Esad'ın kimyasallı katliamının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Akdeniz'deki ABD gemilerinden atılan füzeler Esad'a ait hava üssünü vumuştu. Saldırının ardından Suriye'de Esad'a destek veren Rusya ile ABD'nin arası iyice açılmıştı. İki taraftan da karşılıklı sert açıklamaların ardından Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya'nın ABD ile Suriye'de askeri eylemlere girmeyi planlamadığını söyledi. ve Rus Hava Kuvvetleri'nin görevinin Suriye'de terörle mücadeleye destek vermek olduğunu sözlerine ekledi.

"TERÖRLE MÜCADELE İÇİN SURİYE'DEYİZ"

Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya Suriye'de ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyor. Bizim görevimiz Suriye'ye terörle mücadelede destek vermektir, biz bu görevi yerine getirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Karadeniz Filosu'na ait "Admiral Grigoroviç" gemisi, Türk gemilerinin Novorossiysk ziyareti sırasında Rus-Türk tatbikatlarına katıldıktan sonra Akdeniz'deki Askeri Deniz Filosu'na dahil edildi.