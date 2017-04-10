Rus Güvenlik Komitesi: "Abd ile Savaşmayı Planlamıyoruz"

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya'nın ABD ile Suriye'de askeri eylemlere girmeyi planlamadığını, Rus Hava Kuvvetleri'nin görevinin Suriye'de terörle mücadeleye destek vermek olduğunu bildirdi.



Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya Suriye'de ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyor. Bizim görevimiz Suriye'ye terörle mücadelede destek vermektir, biz bu görevi yerine getirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



Öte yandan Karadeniz Filosu'na ait "Admiral Grigoroviç" gemisi, Türk gemilerinin Novorossiysk ziyareti sırasında Rus-Türk tatbikatlarına katıldıktan sonra Akdeniz'deki Askeri Deniz Filosu'na dahil edildi. - Moskova