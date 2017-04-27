Rus Gemisi Kurtarma Anından Görüntüler

KARADENİZ'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı. "Liman" adlı Rus askeri gemisi batarken 78 personel kurtarıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili birimleri, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti görevlilerince yapılan kurtarma çalışmaları sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, su yüzeyinde batan gemiden dökülenler görülüyor. Ortaya çıkan görüntülerde, kurtarma çalışmalarında bulunanların "Çok kötü kokuyor" dedikleri duyuluyor. - İstanbul