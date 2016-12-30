Rus Gelir Aşka

2 perde Komedi



Yazan: Ray Cooney / Yöneten: Emre Turgut



Rusya'dan Türkiye'ye iltica eden bir Rus Balete yardım etmek isteyen Işıl, emekli amiralin kızı Aylin'i bu maceraya dahil eder ama bu, sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Polisler, şifreler, KGB ve şaşkın sevgili Cenk ile işler iyice karışır.



Aralık ayı boyunca Sahne Tozu Tiyatrosu Actor Club tarafından İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde... (Konak YKM Binası)



Biletler 1. Kategori (ilk 3 sıra): 25TL, 2. Kategori: 15TL olup Sahne Gişesinden (Telefon: 02324452033) veya Biletix'ten temin edilebilir.