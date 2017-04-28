Rus Ekonomisi Tekrar Durgunluk Dönemine Girdi"

Moskova merkezli Yüksek Ekonomi Okulu tarafından yayınlanan "Devlet ve Ticaret Üzerine Yorumlar" raporunda, Rus ekonomisinin, bu yılın başında kısa süreli canlanma emareleri gösterdiği ancak sonrasında tekrar durgunluk dönemine girdiği belirtildi.



"Devlet ve Ticaret Üzerine Yorumlar" başlıklı raporda, Rus ekonomisinde büyümenin önündeki problemlerin önemli oranda devam ettiği bildirildi.



Ülke ekonomisinin, bu yılın başında kısa süreli canlanma emareleri gösterdiği ancak sonrasında tekrar durgunluk dönemine girdiği belirtilen raporda, son 2 yıldır yaşanan resesyonun etkilerinin devam ettiği, uzun vadeli ve sürdürebilir bir ekonomik büyüme modelinin oluşturulamadığı kaydedildi.



Rus rublesinin dolar ve avro karşısında geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana yaşadığı "aşırı" değer kazancının, kurdaki dalgalanmanın artması bakımından belirsizlik yarattığı belirtilen raporda, "Döviz piyasalarında daha fazla istikrar, Rus ekonomisinin durumunu da biraz daha iyileştirecektir. Ayrıca, ekonomik büyüme rakamlarına geçmiş olmanın da bunun devam edeceği anlamına gelmeyeceğini unutmamak gerekiyor." ifadelerine yer verildi.



Sektörler arası yoğun sermaye geçişinin sağlanarak ekonominin çeşitlendirilmesinin desteklenmesi gerektiği vurgulanan raporda, ortaya çıkacak yeni sektörler ve teşebbüslerin uzun dönemli ekonomik büyüme için gerektiği kaydedildi.