Rus Dışişleri'nden Lavrov-Çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus Bakan Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon konuşması yaptığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde: "10 Nisan'da Türkiye'nin inisiyatifi üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon konuşması yaptı. 7 Nisan'daki telefon konuşmasının devamı niteliğinde, Suriye'deki durum görüşülmeye devam edildi.



"Lavrov Washington'un Suriye'ye 'hesaplanmış bahanelerle' gerçekleştirdiği agresif saldırının kabul edilemez olduğunu doğruladı ve Moskova'nın Han Şeyhun'daki olayın uluslararası soruşturmasının gerçekleştirilmesi niyetini dile getirdi. Çavuşoğlu bu soruşturmanın gerekliliğini onayladı.



"Suriye krizi askeri yollarla çözülemez"



"Bakanlar, Suriye krizinin askeri yollardan çözülemeyeceğinin altını çizdiler. Bu nedenle, ateşkes düzeninin desteklenmesi ve hem Astana hem de Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin hızlandırılması amacıyla ortak çalışmaların gerekliliğine dikkat çekildi." - Moskova