Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li Gazeteciyi Azarladı: Sizi Kim Yetiştirdi?

Moskova'da ilk kez bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson, çok kritik bir dönemde gerçekleştirdikleri görüşmeden önce açıklamalarda bulundu.

LAVROV ABD'NİN SALDIRISINI ELEŞTİRDİ

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının hukukun ihlali olduğunu söyledi. Lavrov, bu tür saldırıların tekrarlanmamasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

TILLERSON: İLETİŞİM KANALLARI AÇIK OLMALI

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise Rusya ile iletişim kanallarının daima açık kalması gerektiğini belirtti.

LAVROV, ABD'Lİ GAZETECİYİ AZARLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazetecileri azarladı.

Bir muhabir, yüksek sesle "Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?" diye sordu.

Lavrov bunun üzerine, "Sizi kim yetiştirdi? Size bu tarzı kim öğretti?" dedi.

Daha sonra Rus bakan konuşmasını yaptıktan sonra sözü Tillerson'a verdi ve Amerikalı gazeteciye "Evet şimdi bağırabilirsiniz." ifadesini kullandı.