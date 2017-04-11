Rus Diplomatlar, Petersburglu Bombacının Türkiye'den Tehciri Hakkındaki Raporları İnceliyor

İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu, 4 Nisan 2017'de gerçekleşen St. Petersburg metrosunda terör eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen Akbarjon Jalilov'un Türkiye'den Aralık 2016 yılında tehcirine ilişkin medyadaki haberler ile ilgili olarak Türk yetkililere istek gönderdi.



Daha önce Türk basınında çıkan haberlerde, Jalilov'un İstanbul'a Kasım 2015'te geldiğini ve ülkedeki ikamet şartlarını ihlal ettiği için Aralık 2016'da Türkiye'den sınır dışı edildiğini bildirdi. Rusya Başkonsolosluğuna göre Rus tarafı, Türk medyasının bu yayınlamalarını gördü, ama resmi olarak herhangi bir bilgilendirme almadığı açıklandı. Türk yetkililere bu konuda istek gönderildiği ve resmi açıklama bekledikleri belirtildi. - MOSKOVA