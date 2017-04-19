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Rus Çiftçiler Domates Yasağının Kalkmasını İstemiyor
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Rus Çiftçiler Domates Yasağının Kalkmasını İstemiyor

Rus çiftçiler, ülkelerinde piyasanın önemli bir kısmına hakim olmak için Türkiye'ye uygulanan ithalat yasağının 3 yıl daha sürmesini istiyor.

Rus Çiftçiler Domates Yasağının Kalkmasını İstemiyor

Rus çiftçiler, ülkelerinde piyasanın önemli bir kısmına hakim olmak için Türkiye'ye uygulanan ithalat yasağının 3 yıl daha sürmesini istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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