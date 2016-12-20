Rus Büyükelçisini öldüren Mevlüt Mert Altıntaş kimdir sorusunun cevabını sizler için derledik. Rus Büyükelçisi Andrey Karlov Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırgan ve yaralı büyükelçi içeride kaldı. Özel Harekat polisleri binanın çevresini çevirdi, 15-20 el silah sesi duyuldu, çatışma yaşandı. 25 dakika sonra silah sesleri kesildi. Saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtiliyor. Saldırganın Arapça ve Türkçe konuştuğu ve 'Ben buradan sağ çıkmayacağım, bana yaklaşmayın' diye bağırdığı belirtiliyor. Rus Dışişleri Büyükelçi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırgan Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş.

ANDREY KARLOV SUİKASTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Andrey Karlov uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisi açılışı sırasında gerçekleşti. Açılışın ardından konuşma yapmak için kürsüye gelen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov bu sırada silahlı saldırıya uğradı. Rus Dışişleri Büyükelçi Karlov'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonrası havaya ateş açıp içeriyi boşaltan saldırgan polisin düzenlediği operasyonla öldürüldü. Görgü tanıkları takım elbiseli saldırganı koruma sandıklarını söyledi. Olay sırasında 3 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor.

SALDIRGAN ÇEVİK KUVVET POLİSİ MEVLÜT MERT ALTINTAŞ

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u suikasti düzenleyen saldıran Mert Altındaş'ın liseyi bitirdikten sonra 2012 yılında İzmir Buca'daki Rüstü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'na girdiği, 2 yıllık eğitimin ardından da 2014 yılında mezun olduğu ortaya çıktı. Polis memuru Altıntaş'ın polis okuluna girdiği dönemde Eğitim Daire Başkanlığı'nın FETÖ üyelerinin yönetiminde olduğu, ayrıca Mert Altıntaş'ın eğitem gördüğü dönemde ve sonrasında bağlantıda bulunduğu alt, üst ve kendi devresindeki emniyet personelinin FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edildikleri öğrenildi. Mert Altıntaş'ın ise FETÖ içerisinde uyuyan hücre gibi değerlendirildiği ileri sürüldü.

ANNE VE KARDEŞİ GÖZALTINDA

Manisalı olan Mert Altıntaş'ın Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi ile kız kardeşinin, olayın hemen ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Anne ile kızkardeşinin gözaltına alındığı belirtilirken, ailenin oturduğu Söke ilçesinin Çeltikçi Mahallesi Hürriyet Sokak'ta evlerinde ise polis arama çalışması başlattı.

RUS BÜYÜKELÇİ'NİN KATİLİ FİRARİ FETÖ'CÜNÜN EVİNDE KALIYORMUŞ

Rus Büyükelçi suikastinde FETÖ şüphesi büyüyor. Katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın Today's Zaman'ın Ankara temsilciliğini yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un evinde kaldığı tespit edildi. Rus Büyükelçi'ye suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili önemli detaylar ortaya çıkıyor. Katilin, daha önce Today's Zaman'ın Ankara temsilciliğini yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un evinde kaldığı tespit edildi. Ankara Çankaya'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rus Büyükelçisi'ne düzenlenen saldırının ilk görüntülerini Hürriyet foto muhabiri Haşim Kılıç paylaştı.

"HALEP'İN İNTİKAMINI ALACAĞIZ!"

Saldırgan Türkçe olarak "Halep'in intikamını alacağız, ben de sizde buradan sağ çıkamayacaksınız!" diye bağırdığını olay yerinden görgü tanıkları anlattı.

BÜYÜKELÇİ KARLOV'A DEVLET MADALYASI VERİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikasta uğrayan Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Dışişleri Bakanlığına talimat verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek, büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.

"İYİ İLİŞKİLERE YÖNELİK PROVAKASYON"

Rusya'nın başkenti Moskova'da konuşan Putin, Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın, terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, "Söz konusu saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız." dedi.



