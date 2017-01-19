Rus Büyükelçi Suikastıyla İlgili Biri Polis 2 Kişi Tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

EV ARKADAŞI VE İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saldırının hemen ardından katil Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı şubede çalışan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile emniyet teşkilatından ihraç edilen A.K., saldırganın ev arkadaşları Avukat S.Ö. ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru S.B. gözaltına alınmıştı.

SUİKAST NASIL YAŞANMIŞTI

Büyükelçi Andrey Karlov Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada saldırgan Altıntaş, arkasında bulunmaktaydı. Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş Karlov'un konuşmasına başlamasından hemen sonra ceketinin cebinden silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Büyükelçi, vücuduna isabet eden 9 kurşun ile vuruldu.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Haberin duyulması ile birlikte olay yerine gelen özel harekat polisleri müdahale için hazırlık yaparken saldırgan polis memuru Altıntaş bir üst kata çıkarak burada beklemeye başladı. Daha sonra Özel Harekat Polisleri içeri girerek saldırgan ile çatışmaya başladılar. 15 dakikalık bir çatışma sonrası saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş vurularak öldürüldü.

AİLESİ SERBEST BIRAKILDI

Saldırının ardından soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, Mevlüt Mert Altıntaş'ın Aydın Söke'de oturan annesi Hamidiye, babası İsrafil ve kız kardeşi Seher Altıntaş'ı gözaltına aldı. Daha sonra, Altıntaş'ın biri FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan iki dayısı ve yengesi de gözaltına alındı. Ancak 22 Aralık günü bu altı kişi serbest bırakıldılar.