Rus Büyükelçi Suikastıyla İlgili Mahkemeye Sevk Edilen 6 Polisten 1'i Tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 1 polis memuru daha tutuklandı.

Rus Büyükelçi Suikastıyla İlgili Mahkemeye Sevk Edilen 6 Polisten 1'i Tutuklandı

Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memurları Kaan Bülbül, Sefa K, Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

1 POLİS SAVCILIKTAN SERBEST

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden Sefa K, savcılıkça serbest bırakılırken, diğer polisler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

5'İ SERBEST, 1'İ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden Kaan Bülbül, tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü. Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün de biri polis memuru 2 kişi tutuklanmıştı.

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