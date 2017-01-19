Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7 polis adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dün Ankara Adliyesi'ne getirilen 1'i polis memuru 2 kişi, "FETÖ terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle tutuklanmış, 1 kişi savcılıkça, 2 kişi ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Rus Büyükelçi Karlov'un Öldürülmesi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7 polis adliyeye sevk edildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7 polis adliyeye sevk edildi.
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