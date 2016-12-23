Rus Büyükelçi Karlov'un Öldürülmesi

AK Parti Trabzon teşkilatı yöneticileri, Rusya'nın Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov'a taziye ziyaretinde bulundu.



AK Parti Trabzon İl Başkanvekili Hasan Dilekoğlu ve beraberindekiler Ortahisar Mahallesi'ndeki Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu binasına geldi.



Başkonsolos Talanov tarafından karşılanan Dilekoğlu ve beraberindekiler, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesi dolayısıyla Talanov nezdinde Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti.



Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Dilekoğlu, "Sayın Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri ve Türk halkını derinden üzmüştür, acımız ortaktır. Türkiye ve Rusya olarak, Türk ve Rus halkı arasındaki kardeşlik ve iş birliğini hedef alan bu lanet saldırıya karşı birlikte hareket etmeliyiz. Rusya'nın saldırı sonrası gösterdiği hassasiyet ve ülkemizin ortaya koyduğu güçlü kararlılık, bu hain saldırıya karşı net bir mesajdır." dedi.



Dilekoğlu, Rus Büyükelçi Karlov için oluşturulan taziye defterine duygularını yazdı.



Başkonsolos Talanov da Dilekoğlu'na ziyaret için teşekkür etti.