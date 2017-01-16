Rus Bilim Adamları Yakıt Elementlerindeki Platinin Yerine Alternatif Çözelti Buldu

Novosibirsk Devlet Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi İnorganik Kimya Enstitüsü Kimyacıları, çeşitli yakıt elementlerinde pahalı platinin yerine katalizör rolü oynayacak sert kobalt ve iridyum çözeltisini oluşturdular.



Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre Novosibirsk Devlet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yakıt elementlerinin yüksek verim katsayısına sahip oldukları ve kesintisiz yakıt verilmesi halinde sınırsız kullanım imkanı oldukları belirtildi. Ancak elektrodlarda reaksiyonun ilerlemesi için kullanılan katalizatörlerde yaygın olarak platin kullanılıyor ve platinli elektrodların fiyatı yakıt elementinin fiyatından yüzde 70 daha fazla.



Novosibirsk Devlet Üniversitesi Yeni Katalizatörlerin Sentez ve Kimyasal Araştırma Laboratuvar Yetkilisi Yevgeniy Filatov şunları söyledi:



"İridyum platinin yarı fiyatında. Çözeltiye kobalt eklenmesi halinde katalizatörün fiyatı daha da azalıyor. Bunun yanı sıra, katalizatörün verimi de artıyor. Kobalt ve iridyum, platin gibi çalışıyor ve daha düşük fiyata yine aynı verimi elde ediyoruz. "



Bilim adamı, sert metal çözeltisinin genel olarak yüksek sıcaklıkta iki metalin homojen hale gelmesiyle elde edildiğini belirtti. Bu prosedürün metallerin karşılıklı difüzyon göstermesinin sona ermesine kadar tekrarlanıyor. Fakat bu çok zaman alıyor, bunun için süreci aylardan birkaç saate indirmek için termoliz kullanılıyor - Moskova