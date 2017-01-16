Rus Başkonsolostan Vali Karaloğlu'na Ziyaret

Rusya'nın görevine başlayan yeni Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza'nın Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkonsolos Rogoza'ya "Antalya'ya hoş geldiniz" diyerek başarı ve iyi dileklerini ifade eden Vali Karaloğlu, Antalya hakkında bilgiler aktararak Rusya ile ilişkilerde çıtayı daha da yükseltmek istediklerini söyledi.



Karaloğlu, 2017 yılının turizm ve tarım ürünlerinde restorasyon yılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Turizmin aynı zamanda toplumları birbirine yakınlaştıran, kaynaştıran bir barış projesi olduğunu kaydeden Karaloğlu, ilk hedeflerinin önceki yıllarda yakaladıkları 3 buçuk milyon Rus turist sayısına ulaşmak olduğunu dile getirdi.



Vali Karaloğlu, Rus turistlerle ilişkilerde Antalya'nın tecrübesi olduğuna vurgu yaparak turist olarak gelen ve yerleşik Rus vatandaşlarının sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturduklarını da ifade etti.



Başkonsolos Rogoza da Antalya'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hükümetinin Türkiye'den tarım ürünleri ithaline ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Rogoza, ilişkileri her alanda daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.