Rus Basını: Zenit Lucescu'yu Kovuyor, Yerine Paulo Souza Gelecek
Rus basını, Zenit'in Lucescu'nun görevine son vereceğini, yerine ise Portekizli hoca Paulo Souza'yı getireceğini yazdı.
Ukrayna takımlarından Shakhtar'da önemli başarılar elde eden Mircea Lucescu sezon başında Rus ekibi Zenit'le anlaşmıştı. Rumen teknik adamın UEFA Avrupa Ligi'nden elenilmesi ve ligte şampiyonluk yarışından uzak kalınması sonrası koltuğu sallanıyor.
PAULO SOUZA'NIN İSMİ GEÇİYOR
Rus basınından Sport.ru'nun haberine göre; Zenit yönetimi Lucescu'nun görevin son verip Portekizli teknik adam Paulo Souza'yı takımın başına getirecek.
"YÖNETİMLE GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ
Adı Galatasaray'la anılmaya başlayan Mircea Lucescu da önceki günlerde yaptığı açıklamada "Yönetimle görüşeceğiz sezon sonunda yollarımız ayrılabilir" demişti.
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