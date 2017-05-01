Rus Askerlerinin Afrin Sınırı Yakınlarında Konuşlandığı İddiası

TÜRKİYE'nin, 25 Nisan'da ilk kez Irak'ta Sincar, Suriye'nin kuzey doğusunda Karaçok dağındaki PKK- YPG hedeflerini bombalamasından sonra ABD askerleri Türkiye- Suriye sınırında devriye gezerken, Rus askerlerinin de Fırat Nehrinin batısında bulunan YPG kontrolündeki Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasındaki bazı bölgelerde konuşlandığı iddia edildi.



Suriye'de PKK'nın oradaki kolu olarak bilinen YPG kontrolündeki Rojava bölgesinden Türkiye'nin sınır karakollarına yönelik yapılan saldırılar ve Türkiye'nin karşılık vermesinden sonra ABD askerleri, Türkiye-Suriye sınırının Fırat nehrinin batısında kalan kısmında Cuma gününden beri devriye geziyor. ABD askerlerinin bu devriyesi devam ederken, Suriye'deki Kürt internet siteleri, Fırat nehrinin batısında bulunan Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasında Rus askerlerinin konuşlandığını iddia etti. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda Rus askerleri YPG'liler ile birlikte görülürken, Rus medyası, Rus komutanların Afirni bölgesinde yeni askeri üs açmak için YPG'liler ile görüştüklerini iddia etti.



- Diyarbakır