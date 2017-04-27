Rus Askerlerine Zamanla Yarışılan Kurtarma Operasyonu
Rusya Deniz Kuvvetlerine ait "RFS Liman" isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı "Youzarsif H" isimli yük gemisi, saat 11.45 civarında İstanbul Boğazı açıklarında Kilyos kuzeyinde, 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpıştı.
Rusya Deniz Kuvvetlerine ait "RFS Liman" isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı "Youzarsif H" isimli yük gemisi, saat 11.45 civarında İstanbul Boğazı açıklarında Kilyos kuzeyinde, 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisindeki mürettebat Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı, zamanla yarışılan operasyonla kurtarıldı.