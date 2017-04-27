Rus Askerlerine Zamanla Yarışılan Kurtarma Operasyonu

İstanbul Boğazı açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisindeki mürettebat, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı, zamanla yarışılan operasyonla kurtarıldı.



Rusya Deniz Kuvvetlerine ait "RFS Liman" isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı "Youzarsif H" isimli yük gemisi, saat 11.45'de İstanbul Boğazı açıklarında Kilyos kuzeyinde, 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpıştı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan basın açıklamasına göre, olayın ardından hemen arama kurtarma çalışmalarına yönelik harekete geçildi.



Arama kurtarma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SH-70 tipi helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından CN-235 arama kurtarma uçağı ve arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri bölgeye sevk edildi.



Denizden ise kaza bölgesine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG İmbat ve TCG Kılıç yüksek sürate sahip yeni tip hücumbotları, TCG Akın kurtarma gemisi ve yeni tip karakol gemisi olan TCG Tekirdağ ile Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botu gitti.



Türk arama kurtarma sahasındaki kaza sonrasında, TSK unsurlarınca olaya süratle müdahale edilerek, 78 kişiden oluşan Rus askeri gemisi personelinin tamamı sağ kurtarıldı. Rus askeri gemisi kaza sonrasında kısa sürede battı. Romanya'dan çıkarak Ürdün'e giden Togo bandıralı gemide ise hafif hasar meydana geldi.