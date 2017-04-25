Rus Askeri Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA



Rus Donanması'na ait askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Bir buçuk saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.



Rus Donanması'na ait Askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan kargo gemisi bir buçuk saatte Marmara Denizi'ne girdi.



2015 Yılında bir Türk Denizcilik şirketinden Rus Donanması'na satılan Askeri kargo gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, en uç noktasında bir askerin nöbet tuttuğu görüldü. Güvertedeki bir çok askerin de boğazdan geçtikleri sırada İstanbul Boğazını seyrettikleri görüldü. Marmara Denizine ilerleyen geminin geçişine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.