Rus askeri gemisinde bulunan 78 personel kurtarıldı

Kazaya karışan Rus savaş gemisi battı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden kazayla ilgili açıklama



İSTANBUL - Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli bir Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisi çarpıştı. Kazayla ilgili açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelin kurtarıldığını fakat saat 14.48 itibariyle geminin battığını bildirdi.

Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli bir Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisi saat 13.45'te çarpıştı. Kaza sonrası savaş gemisindeki bazı askerlerin denize düştüğü bilgisi alındı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma botu gönderildi. Kısa sürede kaza alanına ulaşan ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Mürettebatının 78 kişiden oluştuğu öğrenilen Rus savaş gemisine ulaşan kurtarma ekipleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bütün mürettebatı kurtardı. Fakat "Liman" isimli Rus askeri gemisi saat 14.48 itibariyle battı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün İnternet sayfası üzerinden yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Liman" isimli Rus Askeri Gemi ile "Youzarsıf H" adlı gemi çatıştı

27.04.2017 tarihinde "LİMAN" isimli Rus bayraklı askeri gemi ile TOGO bayraklı "YOUZARSIF H" adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır.

Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.

LİMAN isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37'si KIYI EMNİYETİ 8, 26'sı KIYEM 3 ve 15'i YOUZARSIF H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir.

14.48 itibariyle "LİMAN" isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir."