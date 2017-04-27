Rus Askeri Gemisi Yük Gemisiyle Çarpıştı

İstanbul Boğazının Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kaza sonrası yük gemisinde ciddi bir hasar oluşmazken, Rus gemisi su almaya başladı. Bunun üzerine gemideki 78 mürettebattan bir kısmı suya atladı. Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri, denizdeki ve gemideki tüm mürettebatı kurtardı. Rus askeri gemisi ise bir süre sonra battı. Kurtarılan 78 kişinin de diğer gemideki personellerin de sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



RUS TARAFIYLA GÖRÜŞÜLDÜ



Öte yandan, olayın ardından Başbakanlık yetkilileri, Rusya tarafına üzüntülerini iletti. Danışmanlar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı ilgili tarafa aktarıldı.



(İHA)