Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ege Denizi yönünden gelerek boğaza giren 112 metre boyundaki, "158" borda numaralı "Rapucha" sınıfı "Caesar Kunikov'" isimli gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
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