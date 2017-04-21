Rus Askeri Danışman Suriye'de Hayatını Kaybetti

– Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri danışman Sergey Bordov'un teröristler tarafından gerçekleştirilen hükümet birliği saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.



Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bordov, Suriye'nin bir birliğini hazırlama görevini üstlenen Rus askeri danışmanlar grubunda yer alıyordu. Gerçekleştirilen saldırı sırasında Rus asker, teröristlerin şehre girmesine izin vermemek için Suriyeli askerleri organize etti. Çatışma sırasında ağır yaralar aldı" denildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, basında iki Rus askerinin öldüğüne ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. - Moskova