Run Dmc Amazon ve Wall Mart'a Dava Açtı





Amerikalı müzik grubu Run DMC isim haklarını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Amazon ve Wall-Mart gibi dev şirketlere 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.



Davayı grubun kalan üyelerinden Darryl McDaniels açtı.



Açılan davada müzik grubunun marka isminin bazı şirketlerce satış reklamlarında kullanıldığı ve bu amaç doğrultusunda 100 milyon dolar civarında haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.



Hip-hop kültürünün yayılmasında katkısı olan DMC grubu özellikle 80'li yıllarda büyük sükse yaptı.



1981 yılında New York'ta kurulan grubun kurucularında Jam Master 2002 yılında çalıştığı stüdyoda vurularak öldürülmüştü.



Auteur: euronews-tr



Tags: DMC Run Çağdaş müzik euronews Wall Amazon dava Marta news açtı Gepost: 30 december 2016