Rumkale ve Aşağı Fırat Turizme Kazandırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi için özellikle Rumkale ve Aşağı Fırat bölgesinde turizme yönelik çalışmalar yürütüyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale ve Aşağı Fırat bölgesinde yeni bir turizm hamlesi başlatmak istiyor.



Yerli ve yabancı turistlerin Rumkale, Merzimen Çayı, Belkıs Barajı, Fırat Nehri ve Halfeti üzerinde tekne turu yapabilmeleri için ulaşımı daha kolay hale getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, dağların eteklerinden yeni yollar açıyor.



Su turizminde yeni bir hamlenin başlaması için Fırat Nehri ile Belkıs Barajı üzerinde yer alan köyler için yol ve asfalt çalışmasını sürdüren belediye ekipleri, dağ köylerini yeni yollarla birbirine bağlıyor.



Vadide bulunan köylerin arasından geçen Merzimen Çayı üzerinde bir köprü kurarak köylülerin ve buraya gelen turistlerin Nizip'e ulaşmasını da planlayan Büyükşehir Belediyesi, Rumkale ve Aşağı Fırat'ı yeniden canlandırarak turizme kazandırmayı hedefliyor.



Bu bağlamda, Beğendik Mahallesi'nde 100 dönümlük mesire alanı oluşturulması da planlanıyor.



Rumkale



Gaziantep'in Nizip ve Yavuzeli ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçesi sınırlarında bulunan Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri'ne döküldüğü yerde, sarp kayalıklarla çevrili yüksek bir tepede bulunuyor.



Rumkale ve çevresi, tarihi kalıntılarının yanı sıra Fırat Nehri boyunca doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Johannes'in (Yuhanna) Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.



Doğu ve batı tarafındaki sur duvarlarında onarım yapılan kalenin kuzeyinde yer alan ve 13. yüzyılda Yakubi Azizi Barşavma'nın adına inşa ettirdiği Barşavma Manastırı bulunuyor.