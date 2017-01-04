Rumen Şarkıcı, Dünyagöz Hastanesi'nde Muayene Oldu

Yeni single'ı 'Diamante' ile de adından sıkça söz ettiren Rumen şarkıcı Otilia Bruma, göz muayenesi için kendi ülkesi Romanyalı hekimlere güvenmediğini, bu yüzden Dünyagöz Hastanesi'ni tercih ettiğini belirtti.

24 yaşında olan Rumen Şarkıcı Otilia Bruma, Dünyagöz Etiler Hastanesi'nde rutin göz muayenesinden geçti. Dünyagöz Etiler Hastanesi'nden Op. Dr. Efekan Çoşkunseven, "Otilia Bruma'nın gözlerinde "hipermetrop astigmat" olduğunu gördük ve kendisine kontak lens, gözlük ve lazer ameliyatı önerdik" dedi.

Otilia Bruma, Dünyagöz Etiler Hastanesi'ne gelmesi ile ilgili şunları söyledi: "Bükreş'te göz muayenesi oldum ancak oradaki doktorlara güvenemedim. Türk doktorlara güveniyorum. Göz sağlığı alanında Türkiye'de Dünyagöz Hastanesi olduğu için burayı tercih ettim. Op. Dr. Efekan Çoşkunseven de göz muayenemi son teknoloji cihazlarla gerçekleştirdi. Gözümde ciddi bir sorun olmadığı için mutluyum".

Dünyagöz Hastaneler Grubu Hakkında: 1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, yurt içi ve yurt dışında toplam 23 merkezinde ilkeli sağlık hizmeti veriyor. Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 200 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2000'e yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep'te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve Avrupa'da Frankfurt, Köln ve Tiflis'te olmak üzere 3 ayrı noktada hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye'nin Avrupa'daki ilk ve en büyük yatırımını Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirdi. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup Azerbaycan (2017 Şubat), Hollanda (2017) ve İzmir (2017)'deki yeni merkezleri ile dünya üzerinde daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen grup, Türkiye'de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ülkesinden yılda yaklaşık 50 bin hastaya da hizmet veriyor.

