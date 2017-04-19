Rumelili Esnaf 'Markalaşma' Yolunda
RUMELİSİAD üyelerine ADAPTESK Projesi kapsamında 'Patent ve Marka Eğitimi' verildi.
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Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
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Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
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Moody's: Referandum sonucu siyasi belirsizliği arttırıyor
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Referandum günü paylaşılan bu fotoğraf için validen açıklama!
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