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Rumelili Esnaf 'Markalaşma' Yolunda
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Rumelili Esnaf 'Markalaşma' Yolunda

RUMELİSİAD üyelerine ADAPTESK Projesi kapsamında 'Patent ve Marka Eğitimi' verildi.

Rumelili Esnaf 'Markalaşma' Yolunda

RUMELİSİAD üyelerine ADAPTESK Projesi kapsamında 'Patent ve Marka Eğitimi' verildi.

Kaynak: Dunya.com

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Patent, Rum, Esnaf