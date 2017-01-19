Rumeli'nin Ünlü Şairi Usuli Yad Edildi

Seyyid Usül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli yer aldı.

Usuli'nin hayatı hakkında bilgiler veren Kemikli, "Vardar Yenicesi'nde yetişen en önemli şairlerden biri de Usuli'dir. Türk şiirine ve düşünce hayatına önemli katkılar koyan Usuli, Rumeli'nin bilge şairi olarak anılır. Vardar Yenicesi'nde doğan ve eğitimini burada tamamlayan Usuli, daha sonra Mısır'a giderek İbrahim Gülşeni'den eğitim almıştır. İbrahim Gülşeni'nin vefatından sonra 1532 yılında tekrardan Vardar Yenicesi'ne dönen şair, Rumeli'yi gezerek sanat düşüncesini geliştirmeye çalışmıştır. 16. yüzyılda yetişen şairler arasında edebiyat tarihimiz içerisinde önemle anılan şairlerden birisidir. Usuli sadece bir şair değil aynı zamanda bir sufidir. Şiirlerinde tıpkı Nesimi gibi tasavvufu işlemiştir. Usuli'nin şiirleri, sanat zevki yüksek olmakla birlikte aynı zamanda hikmetli şiirlerdir. Eserlerinde ahlaki ilkeleri bize sunar. Bu önemli şairi, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Gönül Sultanları programı ile yad etmiş olmaktan dolayı mutluluk duydum" diye konuştu.