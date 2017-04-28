Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu



İSTANBUL - Rumeli Hisarı sahilinde balıkçılar erkek cesedi buldu. Cesedin dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir şahsa ait olduğu öğrenildi.

Rumeli Hisarı sahilinde bugün sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar erkek cesedi buldu. Balıkçıların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine deniz polisi, dalgıçlar ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Sahile gelen dalgıçlar hızla arama çalışmalarına başladı. Denizde bulunan cesedin dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir şahsa ait olduğu öğrenildi. Şahsın akşam yapılan aramalarda bulunamadığı belirtildi.

Dalgıçlar deniz polisleri eşliğinde cesedi kıyıya çıkarırken olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkan şahsın Fikret Güneş isimli 29 yaşında bir erkek olduğu tespit edildi.

Gencin cesedi ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya tanık olan bir balıkçı," Bugün sabah 08.00 sıralarında ben balığa gelmiştim. Burada oltayı attığımda az ilerde bir kalabalık gördüm. O kalabalıkta ceset olduğunu söylediler. sonra kayboldu bir daha çıkmadı. Erkek cesedi olduğunu söylediler. Ben uzaktan göremedim. Ben hatta uzaktan kuş olduğunuz sandım ama ceset olduğunu söylediler" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.