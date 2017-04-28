Rumeli Hisarı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Rumeli Hisarı iskelesi yanındaki sahilde vatandaşların denizde ceset görmesi üzerine durum polise bildirdi.



Olay yerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik deniz yüzeyindeki cesedi alarak tekneyle kıyıya çıkardı.



Savcının ve polisin yaptığı incelemede, cesedin Ordu Ünye doğumlu Fikret Güneş'e (29) ait olduğu tespit edildi.



Polisin incelemelerini tamamlanmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumuna gönderildi.