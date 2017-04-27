Rumeli Feneri'nde devam eden bekleyiş havadan görüntülendi



İSTANBUL - Liman isimli Rus savaş gemisi ile çarpışan "Youzarsıf H" isimli yük gemisinin enkazını kaldırmak için kurtarma ekiplerinin Rumeli Feneri'nde sisin kalkmasını bekleyişleri devam ederken o anlar havadan görüntülendi.

Liman isimli Rus savaş gemisi ile çarpışan "Youzarsıf H" isimli yük gemisinin enkazını kaldırmak için kurtarma ekipleri sisin dağılmasını bekliyor. Rumeli Feneri'nde bekleyişleri devam eden ekipler havdan görüntülendi. Görüntülerde Sarıyer Kilyos açıkları üzerinde sisin hala etkili olduğunu görülüyor. Ekipler ise enkaz kaldırma çalışmalarına başlamak için sisin kalkmasını bekliyor.