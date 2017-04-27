Kırklareli'de ruhsatsız tüfekle yakalanan kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bir kişinin tüfekle martı avladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bölgeye giden ekipler, yasak olmasına karşın martı avlayan Ş.T'yi yakaladı. Yapılan incelemede kulandığı tüfeğin ruhsatsız olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.