Ruhani ve Rakibi Resmen Aday Oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Ruhani'nin en güçlü rakibi olarak tanımlanan Muhafazakar Seyyid İbrahim Reisi de bugün seçim kurumuna giderek adaylık başvurusu yaptı.



Ruhani, ülkedeki reformcu ve ılımlı kanadın seçimlerdeki ana adayı olarak öne çıkarken, Muhafazakar kanadınsa İbrahim Reisi etrafında birleşmesi bekleniyor.



Reisi, halihazırda İran liderinin görevlendirilmesiyle ülkenin en güçlü vakfı Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi Vakfı (Astan-i Kudsi Rezevi) başkanlığını yapıyor. 56 yaşındaki Reisi, aynı zamanda İran'ın Uzmanlar Meclisi Başkanlık Heyeti üyesi.



Ülkedeki yasalar gereği, adayların yeterliliğinin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.



Ruhani ve Reisi'nin adaylığının büyük olasılıkla onaylanacağı tahmin edilirken, daha önce başvuruda bulunan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve yardımcısı Hamid Bekai'nin onay alması ihtimali düşük görülüyor.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü:



-İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunması



-Muhafazakar Seyyid İbrahim Reisi'nin adaylık başvuru - Tahran