Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Için Adaylık Başvurusunda Bulundu (2)
- Ruhani'nin basın açıklaması yapması İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları devam ediyor.
- Ruhani'nin basın açıklaması yapması İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasına gelerek adaylık başvurusunda bulundu. Ruhani, adaylık başvurusunun ardından basın açıklaması yaptı.