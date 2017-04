Ruh Sağlığı Tedavisi Görenlerin İhtiyacı Sosyal Marketten

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve maddi durumu kötü olan hastaların çeşitli ihtiyaçları 'Sosyal market' projesi sayesinde karşılanıyor. Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Erol Ozan, projenin devamlılığı için destek beklediklerini söyledi.



Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından ildeki kamu hastanelerinde iyi uygulama örneği olarak yaygınlaştırılan, 2015'te Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde de hayata geçirilen sosyal market projesi yüz güldürüyor. Bugüne kadar binlerce kişiye ulaşan bağışlar, maddi durumu kötü olan kişilere yalnız olmadıklarını hissettirdi. Yapılan bağışlarla binlerce hastanın çamaşır, terlik, giyecek gibi ihtiyaçları karşılandı.



12 İLİN HASTALARINA HİZMET VERİYOR



Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Erol Ozan, hastanenin 12 çevre ile hizmet verdiğini belirterek, "Hastane bünyesinde açılan sosyal markete sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları, dünyaca ünlü kurumsal firmalardan bugüne kadar pek çok bağış geldi. Özellikle ekonomik durumu kötü ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastalara yönelik başlatılan proje halktan da büyük ilgi ve destek gördü. 12 ile hizmet veren hastane, çevre illerden çok sayıda sevk alıyor. Bu nedenle gelen hastaların yakınlarına her an ulaşma imkanı olmuyor. Proje sayesinde özellikle hastalar için büyük öneme sahip olan temel giyim ihtiyaçları ve terlik gibi her an kullanılan kişisel malzemeler temin edilebiliyor" diye konuştu.



HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI



Doç. Dr. Erol Ozan, projenin binlerce hastayı memnun ettiğini belirterek, "Projemiz bugüne kadar birçok hastamızı memnun etti. Hastalarımız memnun oldukları zaman, bizler de yaptığımız işlerden memnuniyet duyuyoruz. Hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına yönetim ekibimiz sürekli çalışıyor ve hizmet kalitemizi her gün bir basamak daha yükseltiyoruz. Projemizin devamlılığı çok önemli, devamlılığını sağlayabilmemiz adına da başta Manisa halkı olmak üzere tüm yurttan gelecek olan destekleri bekliyoruz. Destek vermek isteyenler hastanemiz 0 236 231 46 24 nolu telefonu aradıktan sonra 1116/2217 nolu dahili hattı bağlatıp proje sorumlumuza ulaşabilirler. Ayrıca bugüne dek sosyal market projemize destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



- Manisa